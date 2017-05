Actualidade

Catorze associações do cinema e audiovisual português temem "um novo ano zero" na produção nacional, com "consequências catastróficas" para o setor, por causa do atraso na abertura de concursos de apoio financeiro deste ano, afirmaram em comunicado.

As associações, que representam produtores, realizadores, programadores e técnicos, divulgaram hoje um apelo ao primeiro-ministro, António Costa, para que evite uma paralisação do cinema português, já que o Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA) ainda não publicou o calendário de concursos de 2017.

As listas de júris que decidem que projetos recebem apoio financeiro foram aprovadas no início de abril pela Secção Especialidade de Cinema e Audiovisual (SECA) e a tutela tinha garantido que a abertura de concursos aconteceria até ao final desse mês.