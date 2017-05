Actualidade

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP lançou hoje uma campanha, que inclui a distribuição de cartazes, para alertar as crianças, os jovens e os pais para os perigos do jogo "Baleia Azul", que pode culminar em suicídio.

De acordo com a PSP, a campanha é composta por vários cartazes que serão difundidos pelas principais redes sociais, havendo ainda a intenção de os distribuir pelos diversos estabelecimentos de ensino da área de Lisboa, com a recomendação aos pais que se deverão manter informados relativamente aos indícios do jogo.

A PSP, que já difundiu algumas formas de prevenção no Facebook desta força policial, sensibiliza ainda os pais para que abordem, de forma descomplexada, com as suas crianças e jovens sobre as implicações deste jogo que consiste em desafiar o jogador a completar 50 tarefas, entre as quais cortar os lábios ou infligir mutilações no próprio corpo, podendo a última tarefa resultar em suicídio.