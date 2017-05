Actualidade

O treinador do Rio Ave, Luís Castro, afirmou hoje que não está interessado na " luta pelo título nacional de futebol", e que o seu foco passa apenas por ganhar no domingo ao Benfica, em Vila do Conde.

Na antevisão a este embate com os 'encarnados', da 32.ª jornada da I Liga, o treinador do Rio Ave lembrou que este é um jogo importante para a sua equipa na luta por um lugar que dê acesso à Liga Europa na próxima época.

"A questão da luta pelo título não me diz nada. O que me interessa é ver se o Rio Ave consegue atingir o sexto lugar e cumprir o objetivo de se aproximar da equipa que vai à frente [Marítimo]. Não estamos minimamente focados naquilo que este jogo vale para as outras equipas", sublinhou.