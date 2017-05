Actualidade

O empresário e designer Luís Onofre, que tomou hoje posse como presidente da Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado (APICCAPS), assumiu que a prioridade "urgente" do seu mandado é a "captação de jovens" para a indústria do calçado.

Luís Onofre declarou hoje à tarde, no discurso de tomada de posse como presidente da Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes, Artigos de Pele e seus Sucedâneos (APICCAPS) que o seu primeiro desafio para o próximo triénio (2017-2019) à frente da associação é a "captação de jovens para todas as funções do setor do calçado, desde a "conceção e 'design' até à comercialização e marketing".

"É um dos principais desafios. Acima de tudo tentar mostrar-lhes [aos jovens] que a indústria se renovou, é uma indústria nova, que tem uma visão nova para o futuro, mais enquadrada com a moda do que propriamente com o conceito de indústria em si e que é muito possível as pessoas virem trabalhar e ficarem admiradas com aquilo que de novo se está a fazer", declarou Luís Onofre.