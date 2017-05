Actualidade

Quatro mulheres palhaço participam no 10.º Ciclo de mulheres palhaço, a realizar no Chapitô, em Lisboa, durante este mês, foi hoje anunciado.

"Mês de maio, mês de mulheres, mês do Chapitô no feminino" é o lema da iniciativa que abre com a atuação da palhaça brasileira Margarita, na tenda do Chapitô. Margarita atuará até domingo.

De 12 a 14 de maio, é a vez de Las Expertas, de Espanha, enquanto nos dias 18, 20 e 21 de maio, atuará a espanhola Pepa Plana.