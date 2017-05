Actualidade

A Altri registou lucros de 17,12 milhões de euros nos primeiros três meses de 2017, uma queda de 31,8% face aos 25 milhões de euros verificados no mesmo período de 2016.

Em comunicado hoje enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa de pasta de papel explica este resultado com o preço médio por tonelada de pasta, que nos primeiros três meses de 2017 foi inferior em 7,6% face ao período homólogo, e com os investimentos em realização da Celtejo, que afetam a eficiência da produção daquela unidade.

Entre janeiro e março, as vendas da Altri aumentaram em 8,2% para cerca de 274,3 mil toneladas e a produção 5,4% para 264,4 mil toneladas de pasta face aos mesmos meses de 2016.