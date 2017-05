Actualidade

A promoção dos direitos dos povos indígenas, mudanças no sistema penitenciário e a proteção dos defensores de direitos humanos são algumas das recomendações feitas hoje ao Brasil no Conselho dos Direitos Humanos da ONU, divulgou o Governo brasileiro.

O Brasil participou hoje no mecanismo de Revisão Periódica Universal (UPR, em inglês) do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, em Genebra, na Suíça, segundo um comunicado do Ministério das Relações Exteriores do Brasil.

Na Revisão Periódica Universal, a situação dos direitos humanos de todos Estados-Membros das Nações Unidas é passada em revista pelos demais países, de acordo com um calendário pré-definido pelo organismo da ONU.