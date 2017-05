Papa

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê chuva para todo o território nos dias da visita do papa a Fátima, com as temperaturas entre os 07 graus e os 21 graus celsius.

O estado do tempo, segundo um comunicado do IPMA, é influenciado por "uma região depressionária, com o seu centro no Atlântico, aproximadamente a norte do arquipélago dos Açores, podendo ter sistemas frontais associados".

Por isso, o estado do tempo em Portugal, entre 10 e 14 de maio, está ainda muito incerto, pelo que o IPMA admite a "probabilidade de ocorrência de precipitação entre 40 e 75%" naqueles cinco dias, com as temperaturas mínimas a variar entre os 07 e os 10 graus celsius e as máximas entre os 18 e os 21 graus.