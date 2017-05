Actualidade

O líder indígena brasileiro Ailton Krenak acusou hoje o governo de Michel Temer de estar "a abusar do exercício do poder" para prejudicar os direitos dos povos índios sobre o território.

O governo "está a abusar do exercício do poder para protelar ou desfazer atos jurídicos que já tinham reconhecido os direitos indígenas sobre os seus territórios", disse Ailton Krenak, em entrevista à agência Lusa.

Para o dirigente, que está em Lisboa para participar no ciclo "Questões indígenas: ecologia, terra e saberes ameríndios" do Teatro Municipal Maria Matos, verica-se uma "apropriação pelas agências do estado" por parte de políticos com "interesses que são francamente contra os direitos indígenas", visto tratarem-se de "representantes diretos do agro-negócio".