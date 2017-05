Autárquicas

O eurodeputado socialista Francisco Assis disse hoje, em Coimbra, que o partido tem "obrigação" de apresentar uma candidatura própria à Câmara do Porto, depois de o movimento de Rui Moreira ter prescindido do apoio dos socialistas.

O PS, "por uma questão até de dignidade, de amor-próprio, de respeito pela sua história e pelos seus valores, tem agora a obrigação de se apresentar, como sempre fez, aliás, com uma candidatura forte e própria à presidência" do município do Porto, sustentou.

"Faltam ainda muitos meses para as eleições, não há nenhuma razão para dramatizar a situação", afirmou.