Estoril Open

O tenista francês Richard Gasquet, segundo cabeça de série, caiu hoje nos quartos de final do Estoril Open, ao ser derrotado pelo sul-africano Kevin Anderson, depois de uma longa luta de três 'sets'.

O campeão da primeira edição do Millennium Estoril Open foi afastado pelo 66.º tenista mundial, que venceu por 6-2, 3-6 e 7-6 (7-4), em duas horas e 41 minutos, e avançou para as meias-finais, fase em que irá encontrar o vencedor do embate entre o luxemburguês Gilles Muller e o japonês Taro Daniel.

Depois da derrota do campeão em título, o espanhol Nicolas Almagro, no primeiro encontro dos quartos de final da jornada, frente ao primeiro cabeça de série, o seu compatriota Pablo Carreño Busta, o Estoril Open perdeu o outro antigo vencedor.