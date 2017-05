Actualidade

O Moreirense venceu hoje na receção ao Sporting de Braga, por 2-1, em jogo da 32.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol, relegando o Nacional para o segundo escalão.

Os madeirenses, 18.º e últimos classificados, somam 20 pontos, menos nove do que o Moreirense, 16.º, que tem vantagem no confronto direto com o Nacional.

O Sporting de Braga, que ficou em inferioridade numérica aos 24 minutos, por expulsão de Rosic, adiantou-se no marcador, 12 minutos depois, por Ricardo Horta, mas Nildo, aos 76, e Alan Schons, aos 90, selaram o triunfo do Moreirense, que afastou os bracarenses, quintos com 51, do quarto lugar, ocupado pelo rival Vitória de Guimarães, com 59.