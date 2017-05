Actualidade

A situação na Venezuela é muito grave e o Governo português tem mantido contacto permanente com as autoridades venezuelanas, a comunidade portuguesa e os serviços diplomáticos acompanhando a situação, disse hoje o secretário de Estado das Comunidades.

"A situação social, económica e política na Venezuela é muito grave", declarou à Lusa José Luís Carneiro, por telefone, a partir da Alemanha.

"A nossa grande preocupação neste momento é o de manter contactos permanentes quer com as autoridades venezuelanas, quer com os serviços consulares e diplomáticos, quer com o movimento associativo (para acompanhar a situação no país)", referiu ainda o secretário de Estado.