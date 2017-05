Actualidade

O presidente do PSD acusou hoje o Governo de falta de ambição para o país, disse que nunca houve tantos trabalhadores a ganhar o salário mínimo e adiantou que a dívida aos hospitais no primeiro trimestre cresceu 29%.

"Deixaram o país sem dinheiro, mas depois o país devia era gastar. E agora? Quando temos condições e deviamos estar a crescer, nunca tivemos tantos trabalhadores a ganhar o ordenado mínimo", afirmou Passos Coelho.

O líder social-democrata, que se deslocou a Castelo Branco, para participar na apresentação do candidato do PSD, Carlos Almeida, à câmara local, recordou que quando chegou ao Governo, encontrou o país com um défice de quase 11% e quando saiu, deixou o défice em praticamente 3%.