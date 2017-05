Actualidade

Juan Pablo Escobar, filho do narcotraficante mais famoso da história, é a favor da legalização das drogas e acredita que a solução do problema passa mais por "se declarar a paz às drogas do que a guerra".

"Enquanto o mundo não mudar a forma de enfrentar o problema [da droga], tem que se preparar para ter mais Pablos Escobar, com uma capacidade económica e militar desmedida, que lhes permitirá desafiar qualquer democracia", disse em entrevista com a agência Lusa o filho do narcotraficante que liderou o comércio mundial de droga a partir de Medellin, na Colômbia, durante os anos 80.

"A droga é um problema de saúde pública, não é um problema militar", diz Escobar, pelo que, quem a quisesse, deveria poder encontrá-la na "farmácia".