Actualidade

O processo de reconciliação na Colômbia prossegue a um ritmo muito "lento" porque os colombianos pensam há décadas "que tudo tem que se resolver como no velho oeste: as tiros", considera Juan Pablo Escobar, filho famoso ex-narcotraficante colombiano.

"Nós, colombianos, não temos uma cultura de reconciliação. Lamentavelmente, há décadas que pensamos que tudo tem que se resolver como no velho oeste, aos tiros", disse em entrevista com a agência Lusa o autor de "Pablo Escobar, o que o meu pai nunca me contou", um livro que acaba de ser lançado em Portugal e que Juan Pablo veio a Lisboa promover.

A Colômbia é um país que viveu em guerra nos últimos cinquenta anos. "As gerações que nasceram durante todo este período não têm uma cultura de paz", diz Juan Pablo Escobar, que reconhece, porém, uma "evolução positiva no país em termos de segurança".