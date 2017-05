Actualidade

A sala do trono do Palácio de Mafra, remodelada quase cem anos depois da sua construção para a adequar a decoração à época, está a ter as primeiras grandes obras de restauro, em 200 anos, sob o olhar dos visitantes.

"É possível que tenha havido algumas intervenções no princípio do século XX, mas uma intervenção desta natureza e com esta dimensão é a primeira vez", afirma o diretor do palácio, Mário Pereira, à agência Lusa.

Os andaimes colocados a quase toda a altura da sala, para os próximos cinco meses de obras, encobrem grande parte das pinturas do teto e das paredes, uma empreitada original que começou em 1804 e durou um ano, sob a direção de Cirilo Volkmar Machado, autor da pintura do teto.