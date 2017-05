Actualidade

A peça "Jardim zoológico de vidro", de Tennessee Williams, com encenação de Jorge Silva Melo, sobe, no dia 19, ao palco do Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada, no início de uma digressão por várias cidades portuguesas.

Esta é a segunda peça de Tennessee Williams que os Artistas Unidos levam ao Teatro Joaquim Benite, depois de em março passado terem apresentado "A noite da iguana".

Levar espetáculos a palcos fora dos grandes centros e, ao mesmo tempo, reencontrar público que conhece há muitos anos são, segundo Jorge Silva Melo, as duas melhores coisas que acontecem quando apresenta peças dos Artistas Unidos em digressão, disse o encenador à agência Lusa.