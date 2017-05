Actualidade

A jornalista Pilar del Río, com um projeto que associa José Saramago e Jorge Amado, a escritora Djaimilia Pereira de Almeida e o ativista Luaty Beirão estão confirmados para a Festa Literária Internacional de Paraty, em julho, no Brasil.

O anúncio da sua participação no encontro literário brasileiro, a decorrer de 26 a 30 de julho, foi feito na noite de sexta-feira, no Consulado Geral de Portugal em São Paulo, e os seus nomes juntam-se ao do escritor e filólogo Frederico Lourenço, Prémio Pessoa 2016, anunciado na semana passada, quando da publicação do primeiro volume da sua tradução da Bíblia grega, no Brasil, pela Companhia das Letras.

A participação de Pilar del Rio, presidente da Fundação José Saramago, na Festa Literária Internacional de Paraty (FLIP), passa pela associação à Casa Jorge Amado, de Salvador, Bahia, que vai permitir a materialização da Casa Amado e Saramago, na cidade do Estado do Rio de Janeiro.