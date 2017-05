Actualidade

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) instaurou 13 processos de contraordenação por venda de bebidas alcoólicas a menores, e identificou 29 jovens, no âmbito de diversas ações de fiscalização levadas a cabo em Beja, Estremoz e Cartaxo.

De acordo com um comunicado da ASAE, as operações foram realizadas, entre 30 de abril e 01 de maio, através da Unidade Regional do Sul e incidiram na fiscalização da comercialização e disponibilização de bebidas alcoólicas a menores em recintos festivos.

"Como resultado destas ações, que decorreram em Beja, Estremoz e Cartaxo, foram fiscalizados cerca de 50 operadores económicos, tendo sido instaurados 13 processos de contraordenação por venda e disponibilização de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos", informa a ASAE, acrescentando que foram ainda identificados 29 jovens com idades entre os 13 e os 17 anos.