Actualidade

Cerca de meia centena de adeptos do Belenenses interrompeu hoje o treino da equipa de futebol e pediu explicações pelo mau momento dos 'azuis' no campeonato, na véspera da deslocação a Alvalade.

Os adeptos deslocaram-se ao Estádio do Restelo e foram autorizados pela SAD a entrar no relvado, onde estiveram à conversa com o presidente da SAD, Rui Pedro Soares, o treinador, Domingos Paciência, e os jogadores.

Esta situação, que decorreu de forma pacífica, ocorreu a meio da sessão de treino de preparação para o encontro com o Sporting, tendo atrasado o treino em cerca de 40 minutos, bem como a conferência de imprensa de Domingos Paciência, que estava inicialmente marcada para as 12:30.