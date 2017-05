Actualidade

O primeiro-ministro, António Costa, manifestou-se hoje satisfeito com as "concretizações efetivas" daquilo que foi acordado durante a sua visita de Estado à Índia em janeiro, a "mais emotiva e comovente" que fez como chefe do executivo.

"Sem drama e, pelo contrário, com muita tranquilidade e alegria, foi possível fazer em 2017 uma coisa tão simples, mas tão estranha que é eu ter sido o primeiro primeiro-ministro português a visitar Goa, o que é absolutamente extraordinário tendo em conta 500 anos de relação entre Portugal e a Índia. Estamos hoje numa nova fase do nosso relacionamento", disse António Costa durante a sessão de abertura da Conferência Internacional sobre Goa, em Lisboa.

O primeiro-ministro confessou que "é com muita satisfação" que constata que, "quatro meses passados sobre a visita" de Estado à Índia, "muito do que então foi combinado tem estado a ter concretizações efetivas", dando o exemplo de novas fábricas de um grupo indiano que vão nascer em Portugal e da chegada do primeiro grupo de alunos para as escolas de Turismo portuguesas.