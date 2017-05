Autárquicas

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, reafirmou hoje o apoio do partido à recandidatura de Rui Moreira à liderança da Câmara Municipal do Porto nas próximas eleições autárquicas.

"Continuamos a apoiar o dr. Rui Moreira na convicção de que é a melhor solução - agora já provada - para a cidade do Porto", disse Assunção Cristas aos jornalistas à margem da 71.ª Conferência do Distrito 1960 do Rotary, que decorre em Albufeira até este domingo.

A reação surge após Rui Moreira ter afirmado que, "nas atuais condições, não aceita o apoio do PS" à sua recandidatura à Câmara do Porto através do movimento independente Rui Moreira - Porto o Nosso Partido.