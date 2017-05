Autárquicas

O candidato do PS à Câmara do Porto, Manuel Pizarro, afirmou hoje ser "mais proveitoso" manter uma amizade com o independente Rui Moreira do que ficar num "casamento onde uma das partes não se quer manter".

Afirmando que nos últimos quatro anos os vereadores do PS na Câmara do Porto foram "absolutamente leais e escrupulosamente cumpridores" do acordo de coligação realizado após as autárquicas de 2013 com o movimento independente de Rui Moreira, Manuel Pizarro garantiu que o seu partido "nunca faltou ao Porto".

"A decisão e atitude do dr. Rui Moreira [em não aceitar o apoio do PS nas autárquicas de 01 de outubro] é legitima como é legitima a posição do PS", disse Pizarro, acrescentando ter "muito gosto em aceitar o convite" do partido para ser candidato, "uma vez mais, a presidente da Câmara Municipal".