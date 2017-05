Actualidade

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa não vai aceitar mais apostas no 'Placard' para o jogo de hoje entre Paços de Ferreira e o Feirense e vai anular as apostas registadas até ao momento.

Em comunicado hoje enviado, a Santa Casa informa que o seu departamento de jogos "decidiu não aceitar mais apostas no 'Placard' para o jogo Paços de Ferreira - Feirense", marcado para as 18:15 de hoje, e vai proceder à "anulação das apostas registadas até ao momento, cumprindo o disposto no regulamento do jogo".

Já em fevereiro, a Santa Casa suspendeu as apostas no 'Placard' relativamente ao jogo também com o Feirense mas frente ao Rio Ave, uma situação que foi explicada com o grande afluxo de movimentos.