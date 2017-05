Autárquicas

O candidato do BE à Câmara do Porto, João Semedo, considerou hoje que o socialista Manuel Pizarro não tem condições para "protagonizar com credibilidade uma alternativa" à política do independente Rui Moreira, com quem manteve um compromisso.

"Rui Moreira e Manuel Pizarro saem ambos muito enfraquecidos deste processo. Rui Moreira perde um importante aliado (...). Manuel Pizarro carregará por muito tempo o peso do seu seguidismo a Rui Moreira. Este tão prolongado, extenso e profundo compromisso de Manuel Pizarro com as políticas de Rui Moreira não lhe permite agora protagonizar com credibilidade uma alternativa a essa política e a Rui Moreira", afirmou à Lusa o bloquista.

Para João Semedo, que reagia à Lusa ao anúncio de que Manuel Pizarro é o candidato do PS à presidência da Câmara do Porto nas eleições autárquicas, "o que sobra a Rui Moreira em arrogância e presunção falta a Manuel Pizarro em coerência e dignidade políticas".