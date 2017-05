Venezuela

O ministro dos Negócios Estrangeiros disse hoje estar disponível para ser ouvido "já" no parlamento sobre a crise na Venezuela, como o CDS-PP pediu, referindo que propôs a audição ainda em abril ou maio, mas houve "indisponibilidade da comissão".

O CDS-PP pediu em 05 de abril a audição, à porta fechada, pela comissão parlamentar dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas dos embaixadores venezuelano em Lisboa e português em Caracas, a que se seguiria a deslocação do chefe da diplomacia, Augusto Santos Silva.

Esta sexta-feira, o deputado do CDS Filipe Lobo d'Ávila pediu na comissão parlamentar que, "dada a urgência" da situação na Venezuela, onde vive uma grande comunidade portuguesa, a audição do governante seja antecipada, ficando para depois as reuniões com os dois diplomatas.