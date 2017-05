Papa

Um grupo de seis peregrinos iniciou hoje, em Lisboa, a primeira de seis peregrinações que vão assinalar, até outubro, cada uma das "aparições" relatadas pelos "pastorinhos" de Fátima em 1917, num projeto de cariz solidário, que apoia a Associação Humanidades.

Mário Amorim, guia peregrino, disse à Lusa que o projeto "Seis Aparições, Seis Peregrinações" surgiu no âmbito do estágio do curso de treinador de pedestrianismo, procurando aliar "esta atividade emergente em Portugal ao universo das caminhadas de fé dos peregrinos de Fátima".

Com um total de 27 dias em peregrinação e 604 quilómetros de caminho, o projeto assinala o centenário das "aparições" dando-lhe uma componente "solidária" ao angariar contributos para o trabalho desenvolvido pela Associação Humanidades, em especial no apoio à mulher, e "divulgar o esforço da Associação de Amigos dos Caminhos de Fátima, na recuperação, conservação, sinalização e divulgação dos caminhos do Tejo, Poente, Nascente e Norte", disse.