Autárquicas

A candidata da CDU à Câmara do Porto, Ilda Figueiredo, afirmou hoje que, mais do que aparecer mais um candidato à corrida autárquica, o essencial é ouvir a população, defender os seus interesses e responder aos problemas.

"Para a Coligação Democrática Unitária (CDU), a questão essencial é estarmos a trabalhar no terreno, unidos, com uma coligação aberta a todos, em ligação estreita com os moradores, na defesa dos interesses da cidade e da sua população", afirmou, em declarações à Lusa, Ilda Figueiredo, reagindo ao anúncio de que Manuel Pizarro é o candidato do PS à Câmara do Porto.

Para a comunista, o anúncio da candidatura de Pizarro à Câmara do Porto, depois de até então os socialistas manifestarem sempre o seu apoio à recandidatura do independente Rui Moreira, mostra, contudo, que "a aliança de forças políticas muito diferentes criou dificuldades".