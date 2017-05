Actualidade

O candidato do PS à Câmara do Porto, Manuel Pizarro, que foi escolhido pelo partido depois de deixar de apoiar a recandidatura do independente Rui Moreira, discursa hoje na Convenção Nacional Autárquica, intervenção que não fazia parte do programa.

À agência Lusa, fonte da organização da convenção confirmou que esta intervenção vai decorrer durante a tarde, não havendo ainda uma hora prevista.

O PS/Porto anunciou hoje a candidatura de Pizarro à Câmara da cidade, depois de o presidente da autarquia, o independente Rui Moreira, ter dito em entrevista à SIC, na sexta-feira, que não aceitava o apoio do PS.