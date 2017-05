Actualidade

O Shakthar Donetsk, equipa treinada pelo português Paulo Fonseca, sagrou-se hoje campeã ucraniana de futebol após receber e vencer o Zorya, por 3-2, em jogo da 28.ª jornada do campeonato.

Com este triunfo, o Shakthar passou a ter 17 pontos de vantagem sobre o Dinamo Kiev, segundo classificado, e já não pode ser apanhado pelo emblema da capital, que conquistou os últimos dois campeonatos.

A formação de Paulo Fonseca, que está a cumprir a primeira temporada da Ucrânia, esteve a vencer por 3-0, com golos do argentino Ferreyra, aos 38 minutos, do brasileiro Ismaily (ex-Sporting de Braga), aos 52, e de Ordets, aos 55.