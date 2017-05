Actualidade

O treinador do Benfica mostrou hoje concordância com a implementação do vídeo-árbitro nos jogos da I Liga portuguesa de futebol da próxima época, mas ressalvou que "não vai resolver, por si só, os problemas de um jogo".

Na semana em que a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou a introdução do vídeo-árbitro na próxima temporada, Rui Vitória revelou ser "defensor de tudo o que ajude a melhorar o espetáculo e todos os que estão envolvidos no jogo", embora considerando que "não é a grande descoberta".

"Nos últimos dias parece que esse passou a ser o assunto maior. Sou defensor de tudo o que ajude a melhorar o espetáculo e que ajude toda a gente envolvida num jogo. É um salto que se dá, mas não é a grande descoberta. Primeiro foi a sinalética nas bandeiras dos árbitros assistentes, depois vieram os intercomunicadores, a seguir foi o profissionalismo dos árbitros, agora é o vídeo-árbitro", afirmou Rui Vitória, em conferência de imprensa.