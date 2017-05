Actualidade

O Boavista empatou hoje a dois golos com o lanterna-vermelha Nacional, já despromovido, num encontro da 32.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol em que os 'axadrezados' estiveram duas vezes em desvantagem.

O croata Mezga (28 minutos) e o argelino Hamzaoui (42) deram vantagem aos insulares, contrariada com os golos dos portugueses Iuri Medeiros (42) e Fábio Espinho (45+2), de grande penalidade.

Com este resultado, o Boavista subiu provisoriamente ao nono lugar, com 39 pontos, enquanto o Nacional, já despromovido, é último, com 21.