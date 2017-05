Estoril Open

O tenista luxemburguês Gilles Muller marcou hoje encontro na final do Estoril Open com o espanhol Pablo Carreño Busta, ao derrotar o sul-africano Kevin Anderson, em dois 'sets'.

O terceiro cabeça de série venceu o 66.º tenista mundial com os parciais de 7-5 e 6-4, em uma hora e 39 minutos.

Na final, Muller, 28.º tenista mundial, vai enfrentar Pablo Carreño Busta, 21.º do 'ranking' e finalista derrotado no ano passado, que hoje afastou o compatriota David Ferrer, com um duplo 6-3.