Actualidade

O Mémorial ACTe, Caribbean Center of Expressions and Memory of the Slave Trade and Slavery, em Guadalupe, França, é o Museu Europeu do Ano 2017, anunciou hoje o Fórum Europeu de Museus.

O museu foi selecionado pela Comissão de Cultura da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa (APCE) numa reunião realizada em Paris, em 09 de dezembro último.

De acordo com a relatora do prémio, Adele Gambaro (Itália), este "museu notável, deslumbrante e inovador enquadra-se precisamente nos critérios do Conselho da Europa".