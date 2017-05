Actualidade

O Leixões venceu hoje em casa o Porto Vólei 2014, por 3-1, no quarto jogo da final do 'play-off' de atribuição do título da I Divisão Elite de voleibol feminino, sagrando-se campeão nacional.

A equipa de Matosinhos venceu o primeiro e o terceiro jogos do 'play-off', com o segundo jogo do a ser conquistado pelas portuenses, e quebrou um jejum de 24 anos sem títulos no principal escalão perante uma Nave Ilídio Ramos lotada para celebrar o regresso das matosinhenses aos títulos.

As leixonenses sucedem ao Atlético Voleibol Clube de Famalicão no topo do voleibol feminino sénior, e reforçaram a posição de recordistas de títulos nacionais, somando agora 16 troféus, sendo que não venciam um título desde 1991/1992.