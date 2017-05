Autárquicas

O candidato socialista à Câmara do Porto, Manuel Pizarro, disse hoje que depois das posições do autarca Rui Moreira "não vai ser possível continuar" a associação nos próximos quatro anos, rejeitando o convite para integrar as listas do independente.

Numa intervenção na Convenção Nacional Autárquica do PS que não estava prevista no programa, o candidato do PS - que esta manhã foi escolhido pela concelhia socialista para encabeçar a candidatura à Câmara do Porto, depois de terem deixado de apoiar a recandidatura do independente Rui Moreira - veio "dar a cara" e "assumir a responsabilidade de propor uma solução", numa "altura em que ocorreu uma profunda alteração no quadro político" das autárquicas no Porto.

"Infelizmente, e depois daquilo que se passou nestes últimos dias e em especial ontem, não vai ser possível continuar durante mais quatro anos com esta associação", sublinhou, ressalvando que isso não muda que o acordo para a governação da cidade do Porto entre o PS e Rui Moreira "teve resultados muito positivos".