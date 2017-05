Actualidade

O treinador de futebol do Sporting, Jorge Jesus, felicitou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) pela utilização do vídeo-árbitro e sustenta que se já fosse utilizada os 'leões' não teriam sido atirados fora do pelotão do título.

Em conferência de imprensa de antevisão à receção ao Belenenses, este domingo às 11:45 horas, Jorge Jesus começou por enaltecer a aplicação desta nova tecnologia e rapidamente comparou o campeonato nacional a uma prova de ciclismo, onde o Sporting foi atirado para fora do grupo da frente.

"Não perdemos o pelotão da frente pelo que jogaram [os adversários], mas porque nos empurraram. Numa etapa de ciclismo, meteram-nos muitas pedras no caminho e empurraram-nos. Mas continuamos a saber andar de bicicleta", disse.