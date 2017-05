Actualidade

A polícia brasileira afirmou hoje que uma menina de 12 anos foi violada numa festa no Rio de Janeiro e os autores do crime puseram um vídeo do sucedido nas redes sociais.

Segundo a delegada Juliana Emerique de Amorim, a polícia procura quatro jovens suspeitos do ataque, que ocorreu no princípio da semana na Baixada Fluminene.

"O vídeo é grotesco, horrendo e mostra o desvalor com o ser humano", disse a responsável pela Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV).