Actualidade

O FC Porto empatou hoje a um golo em casa do Marítimo, em jogo da 32.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e pode ver o líder Benfica ficar a cinco pontos.

O brasileiro Otávio colocou os 'dragões' em vantagem aos 28 minutos, mas o camaronês Djousse empatou aos 69.

Com dois encontros por disputar, o FC Porto, que empatou cinco dos últimos sete encontros, segue no segundo lugar, com 73 pontos, a dois do Benfica, que joga no domingo com o Rio Ave, sétimo, agora a três pontos do Marítimo, sexto e que ocupa o último lugar de acesso à Liga Europa.