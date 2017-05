Actualidade

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, defendeu hoje a reposição de freguesias para garantir a descentralização plena das autarquias, durante o jantar comício da CDU, na Marinha Grande.

Para Jerónimo de Sousa, "repor as freguesias era uma condição fundamental para a própria descentralização".

"Fala-se hoje muito de descentralização e fazem-se propostas, como as faz o Governo PS. O secretário-geral do PS fez hoje um desafio para saber se nós acompanhamos ou não o Governo na sua proposta. Nós respondemos: é possível falar seriamente de descentralização ignorando as limitações financeiras e administrativas a que as autarquias têm estado sujeitas, procurando confundir transferências de responsabilidades com passagem de encargos?", questionou.