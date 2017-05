Actualidade

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, garantiu sábado, durante um jantar comício na Marinha Grande, Leiria, que vai continuar a "insistir" na reforma sem penalizações para os cidadãos com carreiras contributivas com 40 ou mais anos.

"Vamos continuar a insistir para que seja garantida a antecipação da pensão de velhice sem penalizações para os que tenham 40 ou mais anos de descontos, independentemente da idade", afirmou Jerónimo de Sousa, salientando que se trata de uma proposta que "integra a política patriótica de esquerda que defendemos para Portugal".

Segundo o secretário-geral do PCP, a "proposta do Governo corrige algumas das injustiças existentes", mas ainda fica "muito aquém do que seria justo e necessário".