Actualidade

Um sismo de magnitude 4,9 atingiu hoje parte das ilhas Aleutas, no extremo ocidental do estado norte-americano do Alasca, informou o centro de sismos do Alasca, sem que tenho sido reportados danos.

O abalo aconteceu pelas 12:43 de sábado (22:43 em Lisboa), com epicentro a 110 quilómetros de a leste de Amuka Pass e à profundidade de 11 quilómetros.

As ilhas Aleutas, que se estendem por 3.000 quilómetros, desde o Golfo do Alasca, estão situadas numa região onde se encontram as placas do Pacífico e da América do Norte, causando sismos.