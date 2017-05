Venezuela

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, telefonou no sábado ao Presidente do Peru, Pedro Pablo Kuczynski, para abordar como "fazer frente à deterioração da crise política e económica na Venezuela".

Trump sublinhou que os Estados Unidos "vão trabalhar juntamente com o Peru com vista a melhorar as instituições democráticas e ajudar o povo da Venezuela", informou a Ccasa Branca em comunicado.

A Venezuela vive uma crise política e económica, com mais de um mês de protestos nas ruas, tanto de chavistas como de antigovernamentais, os quais já resultaram em 27 mortos e mais de 700 feridos.