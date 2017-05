Actualidade

Um sismo de magnitude 5,2 atingiu hoje a Península de Kenai no Alasca, horas depois de ter sido reportado um sismo na mesma região da cadeia das ilha Aleutas, ambos sem danos reportados.

O abalo foi sentido na Península de Kenai por volta das 20:25 de sábado (05:25 de hoje em Lisboa), informou o centro de sismos no Alasca.

Pelas 12:43 de sábado (22:43 em Lisboa) tinha sido registado um sismo de 4,9, o qual atingiu parte das ilhas Aleutas, no extremo ocidental do estado norte-americano do Alasca.