Actualidade

A agência de notação financeira Fitch considerou hoje que as negociações entre o Governo de Moçambique e os credores internacionais só deverão progredir no terceiro trimestre deste ano, deixando o país sem financiamento externo até lá.

"Antevemos que o processo de reestruturação da dívida deva ser adiado; as negociações só devem progredir depois do final da auditoria às empresas públicas envolvidas no descalabro da dívida e do Fundo Monetário Internacional recomeçar um programa de assistência; o prazo mais curto para cumprir estas condições deve acontecer no terceiro trimestre deste ano", diz a Fitch.

De acordo com o relatório completo sobre o processo de manutenção dos 'ratings' atuais do país, enviado hoje aos investidores, e a que a Lusa teve acesso, os analistas desta agência, a crise da dívida teve um significativo impacto na economia moçambicana.