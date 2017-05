Actualidade

A agência de notação financeira Fitch considera que a paralização das negociações da dívida, o abrandamento económico, a pressão sobre as finanças públicas e o momento político difícil são alguns dos aspetos que condicionam o 'rating' de Moçambique.

De acordo com o relatório completo sobre o processo de manutenção dos 'ratings' atuais do país, enviado hoje aos investidores, e a que a Lusa teve acesso, a Fitch diz que, além destes aspetos, também o progresso lento nos projetos do gás e a limitada flexibilidade da política monetária condicionam a avaliação da qualidade do crédito soberano do país, que se mantém em 'default', ou seja, abaixo do nível de recomendação de investimento, ou 'lixo', como é geralmente conhecido.

Entre os aspetos positivos da economia de Moçambique, a Fitch enumera a evolução do crescimento económico dos últimos 15 anos, acima dos pares, os vastos recursos naturais e a taxa de câmbio flexível do metical, mas estas forças são desequilibradas pelas fraquezas.