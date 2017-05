Actualidade

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) foi hoje terceiro classificado na corrida de Moto2 do Grande Prémio de Espanha, quarta prova do Mundial de motociclismo de velocidade, em Jerez da la Frontera, conquistada pelo espanhol Alex Marquez (Kalex).

Miguel Oliveira manteve-se, assim, no terceiro lugar do campeonato, com 59 pontos, agora a 16 do líder, o italiano Franco Morbidelli (Kalex), que caiu a 17 voltas do fim e falhou a hipótese de somar o quarto triunfo consecutivo.

O piloto luso pontuou em todas as provas de 2017, pois tinha sido quarto no Qatar, segundo na Argentina e sexto no Grande Prémio das Américas, em Austin.