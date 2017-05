França/Eleições

Um saco suspeito foi a causa da evacuação do pátio interior do museu do Louvre, em Paris, onde decorrerá a noite eleitoral do candidato presidencial francês Emmanuel Macron, mas o espaço já foi reaberto.

A polícia de Paris afirmou na rede social Twitter que decorreram "medidas de verificação simples como precaução" e que os especialistas em explosivos já abandonaram o local.

O museu não foi evacuado nem fechado e os visitantes continuaram a entrar e a sair do edifício.