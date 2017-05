Sarampo

O PSD entregou no parlamento um projeto de resolução no qual recomenda ao Governo uma campanha informativa que esclareça os portugueses sobre a validade do Programa Nacional de Vacinação, propondo o reforço das medidas de vacinação contra o sarampo.

De acordo com o texto da autoria de alguns deputados do grupo parlamentar do PSD que deu entrada na sexta-feira no parlamento e que deverá ser discutido na terça-feira - no mesmo dia para o qual está agendada o debate de duas iniciativas sobre o cumprimento do programa nacional de vacinação do CDS-PP - "a vacinação é a melhor forma de prevenção contra o sarampo e, bem assim, o maior obstáculo à sua propagação".

O PSD recomenda ao Governo que, através dos vários organismos de saúde de âmbito nacional, regional e local, determine "o reforço das medidas de vacinação contra o sarampo, com especial incidência nas crianças e jovens, bem como nos profissionais de saúde em que tal vacinação se justifique, designadamente por estes não terem recebido o número de doses recomendadas".